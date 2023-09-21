Все участницы Международного турнира "Grace of Nature" выступают хорошо

Все участницы Международного турнира по художественной гимнастике "Grace of Nature" выступают хорошо.

Как передает Day.Az, об этом сказала в четверг Trend победительница соревнований среди гимнасток 2017 года рождения в программе без предмета, воспитанница клуба "Оджаг Спорт" Ася Махмудзаде.

"Первое место на турнире - это замечательный результат, рада, что судьи высоко оценили мое выступление. Это мои первые международные соревнования, я старалась выполнить программу без ошибок", - сказала шестилетняя спортсменка.

Юная гимнастка отметила, что все участницы хорошо подготовились к соревнованиям.

"Все девочки выступают очень хорошо, поэтому конкуренция серьезная. Приятно, что зрители нас поддерживают, подбадривают, все это вдохновляет и настраивает на лучший результат", - добавила она.

Отметим, что Международный турнир по художественной гимнастике "Grace of Nature", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, проходит в Нахчыване 21-22 сентября.

В первом международном соревновании по художественной гимнастике, организованном в Нахчыване, участвуют около 250 гимнасток в четырех возрастных категориях, представляющие команды Азербайджана и Казахстана. В соревновании участвуют гимнастки из 20 клубов Баку и регионов Азербайджана (Нахчыван, Гянджа, Агдаш, Мингячевир, Огуз, Гах, Шамкир и Загатала).

Соревнования проходят в Нахчыванском Олимпийском спортивном комплексе.