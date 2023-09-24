https://news.day.az/sport/1600838.html Азербайджанский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Азербайджанский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Азербайджанский борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров завоевал серебро на чемпионате мира в столице Сербии Белграде, передает Day.Az.
В финальной схватке Хасрат Джафаров, выступавший в весовой категории 67 кг, уступил кубинцу Луису Санчесу.
Отметим, что ранее азербайджанский борец Мурад Мамедов занял второе место в весовой категории 63 кг.
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