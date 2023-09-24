Азербайджанский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Кредит наличными в ВТБ с минимальной процентной ставкой от 10,99%

Азербайджанский борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров завоевал серебро на чемпионате мира в столице Сербии Белграде, передает Day.Az.

В финальной схватке Хасрат Джафаров, выступавший в весовой категории 67 кг, уступил кубинцу Луису Санчесу.

Отметим, что ранее азербайджанский борец Мурад Мамедов занял второе место в весовой категории 63 кг.