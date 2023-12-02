"Манчестер Юнайтед" присмотрелся к нападающему "Штутгарта"

Скауты "Манчестер Юнайтед" внимательно изучают 27-летнего нападающего Серу Гирасси и оценивают его положительно, сообщает немецкое издание Bild. Трансфер может состояться уже в январе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, сам футболист польщён этим интересом и не скрывает, что мечтает играть в английской Премьер-лиге.

То, что Гирасси находится в шорт-листе "МЮ", ранее подтверждал инсайдер Фабрицио Романо. Кроме того, клуб ведёт переговоры с агентами Тимо Вернера из "РБ Лейпциг".

The Guardian сообщает, что интерес к Гирасси проявляет и "Ньюкасл", а сумма отступных в его контракте - € 17,5 млн.

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