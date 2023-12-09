"Барселона" сделала заявление об операции ключевого игрока

Пресс-служба каталонской "Барселоны" выступила с заявлением о перенесённой операции голкипера Марка-Андре тер Штегена, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Напомним, вратарь получил травму во время матчей сборной Германии в ноябре.

"Игрок первой команды Марк-Андре тер Штеген успешно перенёс операцию по поводу проблем с нижней частью спины. Операция была проведена доктором Амели Леглиз под наблюдением медицинской службы клуба в спортивной клинике Bordeux Merignac. Он выбыл из строя. От темпов восстановления будет зависеть доступность игрока", - говорится в заявлении клуба.

В текущем сезоне 31-летний немец принял участие в 17 матчах "Барселоны", в восьми из которых ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

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