Стало известно, когда Мбаппе объявит об уходе из «ПСЖ»

Стало известно, когда нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Килиан Мбаппе объявит об уходе из парижского клуба, сообщает Fanatik в социальной сети X (ранее Twitter) со ссылкой на данные издания Marca, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

По сведениям источника, случится это уже в феврале. Напомним, ранее стало известно, что мадридский "Реал" изменил свою позицию по трансферу Килиана Мбаппе. В испанском клубе уверены, что смогут осуществить переход французского форварда.

Мбаппе присоединился к "ПСЖ" в июле 2018 года. Сумма трансфера составила € 180 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. "Реал" планирует подписать француза свободным агентом. В нынешнем сезоне Килиан сыграл 27 матчей, забил 28 мячей и отдал шесть голевых передач.

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