https://news.day.az/sport/1639610.html Слезы радости Гурбана Гурбанова после победы "Карабаха" - ВИДЕО
Слезы радости Гурбана Гурбанова после победы "Карабаха" - ВИДЕО
Впервые в истории азербайджанский футбольный клуб "Карабах" вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
Как передает Trend, после исторической победы главный тренер клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов не смог сдержать слез.
Представляем данные видеокадры:
Отметим, что 23 февраля в Баку в рамках стадии плей-офф Лиги Европы состоялся ответный матч между сборными Португалии "Карабах" и "Брага". Футболисты "Карабаха" выиграли со счетом 6:5 и вышли в 1/8 финала.
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