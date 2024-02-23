Слезы радости Гурбана Гурбанова после победы "Карабаха"

Впервые в истории азербайджанский футбольный клуб "Карабах" вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Как передает Trend, после исторической победы главный тренер клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов не смог сдержать слез.

Представляем данные видеокадры:

Отметим, что 23 февраля в Баку в рамках стадии плей-офф Лиги Европы состоялся ответный матч между сборными Португалии "Карабах" и "Брага". Футболисты "Карабаха" выиграли со счетом 6:5 и вышли в 1/8 финала.

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