Михаил Малкин и Адиль Гаджизаде вступают в борьбу за медали Кубка мира: в Баку стартовал заключительный день соревнований

25 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал заключительный день соревнований Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг), сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно программе соревновательного дня, первыми в борьбу за медали вступают гимнасты, выступающие в программе индивидуальных прыжков на батуте.

Затем состоятся финальные соревнования по прыжкам на акробатической дорожке, где Азербайджан представят два гимнаста Михаил Малкин и Адиль Гаджизаде. Финал прыжков на акробатической дорожке стартует у мужчин в 13:45.

Завершат соревновательный день спортсмены, выступающие в программе синхронных прыжков на батуте.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 23-25 февраля. В соревнованиях принимают участие гимнасты из 32 стран.

Этап Кубка мира в Баку является квалификационным на Олимпийские игры 2024 года для гимнастов, выступающих в программе индивидуальных прыжков на батуте.

На Кубке мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке будет разыграно шесть комплектов наград. Также на соревнованиях гимнастам, набравшим наивысший балл за исполнение в каждой из программ, будет вручен кубок AGF Trophy.

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