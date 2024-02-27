Манчестер Юнайтед готовится подписать нового защитника

"Манчестер Юнайтед" по-прежнему заинтересован в подписании защитника миланского "Интера" Дензела Думфриса. Английский клуб является главным претендентом на трансфер нидерландского защитника.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, об этом информирует Tuttosport.

Согласно сведениям источника, "Интер" не готов продлить контракт с Думфрисом из-за высоких финансовых запросов игрока. Миланцы готовы продать защитника, а "Манчестер Юнайтед" сделал его одной из приоритетных трансферных целей на ближайшее лето.

Отмечается, что сумма сделки может составить € 40 млн. Однако трансферный ценник Думфриса может вырасти, если футболист хорошо проявит себя в Евро-2024 в составе сборной Нидерландов.

Думфрис выступает за "Интер" с 2021 года. В текущем сезоне защитник провёл 24 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с миланским клубом действует до конца июня 2025 года.

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