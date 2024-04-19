https://news.day.az/sport/1653467.html Никита Симонов завоевал "серебро" на Кубке мира в Катаре
Никита Симонов завоевал "серебро" на Кубке мира в Катаре
Член сборной Азербайджана по мужской спортивной гимнастике Никита Симонов занял второе место на Кубке мира по спортивной гимнастике в Катаре.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана.
Никита Симонов завоевал "серебро" в программе упражнения на кольцах.
Отметим, что Кубок мира по мужской и женской спортивной гимнастике проходит в столице Катара - городе Доха с 17 по 20 апреля.
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