Мы рады бронзовой награде

Мы завоевали "бронзу", конечно, очень рады, будем стараться работать, чтобы в дальнейшем результаты были еще лучше.

Как передает Day.Az, oб этом сказали Trend члены команды Азербайджана в групповых упражнениях.

Напомним, что во второй соревновательный день Кубка мира по художественной гимнастике в Баку команда Азербайджана, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова, заняла третье место в многоборье.

"Благодарим наших тренеров, хореографов, всех, кто нас поддерживает. Спасибо большое, это наша общая работа и общая победа. Завтра, в заключительный день Кубка мира, выступим в двух финалах, будем бороться. Хотим, чтобы в родной гимнастической арене прозвучал гимн Азербайджана", - сказала Ляман Алимурадова.

Зейнаб Гумметова отметила, что в ходе соревнований они не смотрят выступления других команд, а концентрируются на своей программе.

"Тренируемся, готовимся, нам важно, чтобы мы свои композиции сделали правильно. В квалификации Кубка мира выполнили две программы без потерь предмета, но все равно есть над чем работать, так как были неточности", - добавила она.

Отметим, что Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 19-21 апреля. В соревнованиях принимают участие свыше 110 гимнасток из более 40 стран мира. Гимнастки выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан на Кубке мира по художественной гимнастике представляют: в индивидуальной программе - Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова.

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