"Это позор Франции"

Греческий портал pronews.gr назвал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже крахом цивилизации из-за того, что трансвеститы изображали тайную вечерю, передает Day.Az.

Портал опубликовал видео с церемонии, подписав его так: "Смотрите, здесь позор Франции".

"После церемонии открытия Олимпийских игр в Корее и Китае последовавшая церемония открытия #Paris2024 показала, что Западу больше нечего добавить человечеству с точки зрения цивилизации, кроме того, что мы должны энергично защищать наших детей", - говорится в публикации.

Церемония открытия 33-й летней Олимпиады прошла в пятницу, 26 июля, в Париже. Впервые в истории организаторы устроили ее за пределами стадиона - команды проплыли на лодках по реке Сена мимо главных достопримечательностей города, а зрителей разместили на набережных и мостах.

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