Первая смерть на Олимпиаде в Париже

Тренер сборной Самоа по боксу Лионель Элика скончался в возрасте 60 лет в Олимпийской деревне в Париже.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщает Fox News.

Причиной смерти стал сердечный приступ.

"Лионель был одним из лучших тренеров по боксу в Самоа и большим приверженцем олимпийских идеалов. Наши мысли и мысли всего спортивного сообщества Самоа с семьей Лионеля, его боксерами и друзьями. Его будет очень не хватать", - сказал президент Национального олимпийского комитета Самоа Пауга Талалелей Пауга.

Соболезнования также высказали в Международной ассоциации бокса (IBA).

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