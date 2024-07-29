Олимпиада-2024: "Педофилия, скандалы, трансгендеры!" вместо "Быстрее, выше, сильнее!"

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о странностях Олимпиады 2024 в Париже.

Day.Az представляет публикацию:

Чем дальше, тем больше Игры в Париже напоминают какое-то странное фрик-шоу, а не крупнейшее спортивное мероприятие в мире. Даже Евровидение с его бородатыми победительницами осталось далеко позади. Кажется, что за скандальными новостями с Олимпиады уже следят больше, чем за тем, кто все-таки взял медали.

Да и скандалов-то побольше будет. В сборной Нидерландов обнаружился осужденный за педофилию спортсмен. Его признали виновным в изнасиловании 12-летней девочки, но выпустили из тюрьмы через год за "примерное поведение и исправление". После того, как это стало известно, власти страны встали на защиту спортсмена, заверив всех, что "он исправился и больше так не будет". Остается верить на слово.

Барон де Кубертен, для которого Олимпиада ассоциировалась со словами "быстрее, выше, сильнее", сейчас наверное, в гробу ворочается.

​​​​​​​Автор карикатуры - HSF

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