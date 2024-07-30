Посольство Турции поздравило Хидаята Гейдарова c победой на Олимпиаде

Посольство Турции в Азербайджане поздравило азербайджанского дзюдоиста Хидаята Гейдарова с завоеванием золотой медали на летних Олимпийских играх в Париже.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на публикацию посольства в соцсети "X".

"Сердечно поздравляем Хидаята Гейдарова, завоевавшего золотую медаль на летних Олимпийских играх "Париж-2024" и поднявшего флаг Азербайджана во Франции", - говорится в публикации.

Отметим, что накануне азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров стал победителем летних Олимпийских игр в Париже.

Спортсмен в весовой категории до 73 кг завоевал золотую олимпийскую медаль, победив в финале француза Джона Бенджамина Габа.

Отметим, что вступивший в борьбу с 1/8 финала Хидаят Гейдаров на этом этапе одолел Тохара Бутбуля (Израиль). В 1/4 финала он обошел Артура Маргелидона (Канада), а в полуфинале - Акилу Гжакова (Косово).

Это первая Олимпиада в карьере Хидаята Гейдарова.

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