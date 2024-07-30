В офисе азербайджанской спортивной делегации в Париже прошло чествование олимпийского чемпиона Хидаята Гейдарова

Сегодня в офисе делегации Азербайджана в Олимпийской деревне состоялось чествование олимпийского чемпиона Хидаята Гейдарова.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, поздравить его с победой пришли спортсмены, тренеры и спортивные функционеры. Затем каждый сделал памятное фото с олимпийским чемпионом.

Напоминаем, что азербайджанский дзюдоист в весовой категории до 73 кг Хидаят Гейдаров завоевал золотую олимпийскую медаль, победив в финале француза Джона Бенджамина Габа.

Отметим, что вступивший в борьбу с 1/8 финала Хидаят Гейдаров на этом этапе одолел Тохара Бутбуля (Израиль). В 1/4 финала он обошел Артура Маргелидона (Канада), а в полуфинале - Акилу Гжакова (Косово).

Это первая Олимпиада в карьере Хидаята Гейдарова.

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