Испанская триатлонистка назвала позором олимпийские заплывы в Сене

Испанская триатлонистка Мариам Касильяс назвала позором олимпийские заплывы в Сене, передает Marca, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Организаторы уверили нас, что принимаются все меры по охране нашего здоровья. Если бы они подумали о нас, у них был бы реальный план Б. Мы в некотором роде клоуны в цирке", - сказала Касильяс.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

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