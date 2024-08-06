Британский пловец пожаловался на червей в еде в Олимпийской деревне

Трехкратный олимпийский чемпион британский пловец Адам Пити сообщил, что спортсмены находят червей в рыбных блюдах, предлагаемых в Олимпийской деревне.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail, 30-летний пловец завоевал серебряную медаль на дистанции 100 м брассом на Играх в Париже, после чего его тест на коронавирус дал положительный результат.

"Питание недостаточно хорошее для того уровня, которого ожидают от спортсменов. Ведь мы должны выложиться по полной. В Токио еда была невероятной, как и в Рио-де-Жанейро. Но в этот раз недостаточно вариантов белковой пищи, длинные очереди и ожидание еды по 30 минут. Я хочу есть мясо, мне нужно мясо для выступлений, и именно его я ем дома, так почему я должен что-то менять? Мне также нравится рыба, но люди находят в ней червей. Это нехорошо. Я просто хочу, чтобы люди лучше справлялись со своей работой. И я думаю, что именно спортсмены могут лучше всего придать ситуацию огласке", - цитирует Адама Пити Daily Mail.

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