https://news.day.az/sport/1680114.html Более 40 спортсменов заразились COVID-19 на Олимпийских играх в Париже
Более 40 спортсменов заразились COVID-19 на Олимпийских играх в Париже
Более 40 спортсменов заразились COVID-19 на Олимпийских играх в Париже, число заболевших во всем мире тревожно растет.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил на брифинге в Женеве представитель ВОЗ Мария Фон Керков.
"В последние месяцы, независимо от сезона, во многих странах наблюдались всплески заболеваемости COVID-19, в том числе на Олимпийских играх, где по меньшей мере у 40 спортсменов были получены положительные результаты тестов", - сказала представитель ВОЗ.
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