Тошнота, рвота, диарея

Проблемы со здоровьем возникли сразу у трех из четырех немецких спортсменов, участвовавших в олимпийских соревнованиях по плаванию на открытой воде в Сене.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили агентству DPA в Олимпийской спортивной конфедерации Германии.

"Две немецкие пловчихи на открытой воде вчера получили амбулаторную помощь в связи с жалобами на тошноту, рвоту и диарею. Сегодня утром им снова значительно лучше", - отметили в НОК.

"Еще один пловец с похожими симптомами сейчас находится на лечении врачей мужской команды", - сообщили в конфедерации, не уточнив, о каких спортсменах идет речь.

Ранее в субботу немецкая пловчиха Леони Бек сообщила, что столкнулась с симптомами кишечного заболевания. 27-летняя спортсменка пожаловалась на тошноту и диарею. При этом она напомнила, что организаторы одобрили качество воды в Сене. Соревнования на открытой воде у женщин на дистанции 10 км состоялись в минувший четверг. Бек заняла девятое место. В заплыве в составе немецкой команды также участвовала Леони Мертенс. У мужчин в соревновании на открытой воде от Германии участвовали Оливер Клемет, который в Париже занял второе место, и олимпийский чемпион Игр в Токио Флориан Велльброк.

В НОК ФРГ также заявили, что показатели качества воды в Сене перед соревнованиями, которые представили организаторы, якобы соответствовали требованиям.

Ряд спортсменов пожаловались ранее на недомогание и симптомы желудочных и кишечных заболеваний после проведения заплывов в Сене, в том числе триатлонистка сборной Казахстана Екатерина Шабалина, бельгийка Клэр Мишель и два новозеландских спортсмена. Бельгийские СМИ сообщили, что Мишель была госпитализирована с заражением кишечной палочкой, однако спортсменка лишь спустя неделю после заплыва и четыре дня после появления сообщений в СМИ решила опровергнуть их, заявив, что действительно заболела, но причиной недомогания стала не кишечная палочка.

Представители оргкомитета и мэрии Парижа также неоднократно выступали с утверждениями о том, что заболевания спортсменов не связаны с качеством воды в Сене, и заверили журналистов, что власти не запрещают проводить независимые анализы качества воды. Тем не менее мэрия Парижа, которая координирует забор воды из Сены для официальных анализов, уже заявила, что не будет публиковать их результаты во время проведения Олимпиады.