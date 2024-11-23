https://news.day.az/sport/1710054.html Каратисты определят сильнейших 28 ноября стартует чемпионат Азербайджана по карате. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования будут организованы среди детей, юниоров, молодежи, взрослых и спортсменов-паракаратистов. Чемпионат среди детей, юниоров и молодежи пройдет в 29-й раз и будет организован на базе Спортивно-оздоровительного центра МЧС.
Каратисты определят сильнейших
28 ноября стартует чемпионат Азербайджана по карате.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования будут организованы среди детей, юниоров, молодежи, взрослых и спортсменов-паракаратистов.
Чемпионат среди детей, юниоров и молодежи пройдет в 29-й раз и будет организован на базе Спортивно-оздоровительного центра МЧС. Взрослые и паракаратисты попробуют свои силы в 32-м чемпионате Азербайджана.
Отметим, что чемпионат завершится 1 декабря.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре