Каратисты определят сильнейших

28 ноября стартует чемпионат Азербайджана по карате.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования будут организованы среди детей, юниоров, молодежи, взрослых и спортсменов-паракаратистов.

Чемпионат среди детей, юниоров и молодежи пройдет в 29-й раз и будет организован на базе Спортивно-оздоровительного центра МЧС. Взрослые и паракаратисты попробуют свои силы в 32-м чемпионате Азербайджана.

Отметим, что чемпионат завершится 1 декабря.