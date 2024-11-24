Азербайджанские каратисты завоевали две медали

23-24 ноября в бельгийском городе Антверпен прошел XI Кубок Европы по полноконтактному киокушин каратэ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанские каратисты продемонстрировали отличные результаты, завоевав две медали.

Алигисмет Гасанов стал победителем турнира и получил золотую медаль, а Анар Багиров занял второе место, завоевав серебро. Оба спортсмена получили лицензии на участие в чемпионате мира.