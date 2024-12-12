Известный мастер каратэ в Азербайджане

Хитоши Касуя, всемирно известный мастер каратэ из Японии, находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщает İdman.biz, обладатель девяти черных поясов примет участие в 32-м общереспубликанском семинаре по каратэ.

Мероприятие, которое состоится завтра в спортзале Федерации тхэквондо Азербайджана, начнется в 09:30.