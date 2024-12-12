https://news.day.az/sport/1714697.html Известный мастер каратэ в Азербайджане Хитоши Касуя, всемирно известный мастер каратэ из Японии, находится с визитом в Азербайджане. Как сообщает İdman.biz, обладатель девяти черных поясов примет участие в 32-м общереспубликанском семинаре по каратэ. Мероприятие, которое состоится завтра в спортзале Федерации тхэквондо Азербайджана, начнется в 09:30.
Известный мастер каратэ в Азербайджане
Хитоши Касуя, всемирно известный мастер каратэ из Японии, находится с визитом в Азербайджане.
Как сообщает İdman.biz, обладатель девяти черных поясов примет участие в 32-м общереспубликанском семинаре по каратэ.
Мероприятие, которое состоится завтра в спортзале Федерации тхэквондо Азербайджана, начнется в 09:30.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре