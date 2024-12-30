"В Баку есть все самое необходимое для занятия гимнастикой"

Викторианский Институт Спорта выпустил сотый номер журнала "Pinnacle".

Как передает İdman.biz, в нем рассказывается об австралийских спортсменах, выступавших на Олимпиаде в Париже. Одна из статей посвящена гимнастке Александре Кирои-Богатыревой, которая на протяжении трех лет тренировалась на Национальной арене гимнастики. Она поделилась впечатлениями о времени, проведенном в Баку.

"Тренировочная база в Баку располагается в комплексе, где проводятся чемпионаты мира по всем гимнастическим дисциплинам. Это уникальный опыт, ведь эта соревновательная площадка предоставляется и для подготовки. Я не знаю других подобных комплексов в мире, где это делается. Центр чем-то похож на школу-интернат. Все необходимое для занятий гимнастикой есть в Баку", - рассказала Кирои-Богатырева.

Она также поведала о том, как проходит ее день.

"Мы тренировались ежедневно по 8-10 часов. День разбит на кардио, силовые упражнения, ритмичную разминку и генеральный план. Он может заключаться в том, чтобы выполнить три чистых упражнения без ошибок или сосредоточиться на повторении движений", - отмечает австралийская грация.