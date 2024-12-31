Азербайджанские таэквондисты завоевали более 100 медалей

- в 2024 году

В 2024 году азербайджанские таэквондисты завоевали 104 медали на международных соревнованиях.

Об этом сообщили в Федерации таэквондо Азербайджана, передает Day.Az.

Среди наград - 27 золотых, 25 серебряных и 52 бронзовых медали.

На чемпионате мира по паратхэквондо в 2023 году азербайджанские спортсмены завоевали 11 медалей: 4 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых.

Ключевым достижением 2024 года стала серебряная медаль Гашима Магомедова (58 кг) на летних Олимпийских играх в Париже. В свою очередь, паратхэквондисты Азербайджана Имамеддин Халилов (70 кг, К44) и Сабир Зейналов (58 кг, К44) вошли в историю, завоевав первые медали страны в этом виде спорта на Паралимпийских играх.

Имамеддин Халилов, чемпион Европы и мира, а также участник Паралимпиады-2020 в Токио, принес Азербайджану золотую медаль в Париже-2024. Сабир Зейналов стал бронзовым призером Паралимпиады.