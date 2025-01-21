Звезда венгерского дзюдо на пути в Баку

Команда Венгрии по дзюдо обнародовала заявку на турнир "Большого шлема" в Баку, который пройдет 14-16 февраля.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в состав вошли семь спортсменов. Среди них обладатель полного комплекта наград на чемпионатах мира, бронзовый призер Олимпиады в Токио Кристиан Тот (90 кг). Он является самым опытным дзюдоистом команды.

В прошлом году он дошел до финала "Большого шлема" в Баку, уступив хозяину татами Мураду Фатиеву.

Также в составе Даниэль Сегеди (73 кг), Атилла Унгвари (81 кг), Петер Шафрани (90 кг), Река Папп, Роза Гверташ (обе 52 кг) и Софи Озбаш (63 кг).