Определились команды, которые примут участие в чемпионате Азербайджана по снежному волейболу

Впервые в Азербайджане пройдет чемпионат страны по снежному волейболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования, организованные Федерацией волейбола Азербайджана, пройдут 25-26 января в туристическом центре "Шахдаг".

В чемпионате примут участие четыре женские команды - "Азеррейл", "Муров Аз Терминал", "Гянджа", U-21 и четыре мужские - "Азеррейл", "Муров Аз Терминал", "Гянджа" и U-21.

Игры пройдут по круговой системе. По итогам турнира победители первых двух мест оспорят чемпионство, а команды, занявшие третью и четвертую строчки, разыграют третье место.

Финал и матч за третье место состоятся 26 января. Позже состоится церемония награждения победителей.