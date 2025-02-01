Новый успех азербайджанских каратистов

В Кыргызстане прошел открытый чемпионат Бишкека по каратэ.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сборная Азербайджана завоевала три медали в соревнованиях по кумитэ.

Наш каратист Аслан Достуев (67 кг) завоевал золото среди взрослых, Рауф Иманов (61 кг) - серебро среди юношей, а Омар Алиев (30 кг) - бронзу среди детей.

Отметим, что в международном турнире, помимо Кыргызстана и Азербайджана, приняли участие около 1000 спортсменов из Казахстана, Узбекистана и России.