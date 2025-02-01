https://news.day.az/sport/1727127.html Новый успех азербайджанских каратистов - ФОТО В Кыргызстане прошел открытый чемпионат Бишкека по каратэ. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сборная Азербайджана завоевала три медали в соревнованиях по кумитэ. Наш каратист Аслан Достуев (67 кг) завоевал золото среди взрослых, Рауф Иманов (61 кг) - серебро среди юношей, а Омар Алиев (30 кг) - бронзу среди детей.
Новый успех азербайджанских каратистов - ФОТО
В Кыргызстане прошел открытый чемпионат Бишкека по каратэ.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сборная Азербайджана завоевала три медали в соревнованиях по кумитэ.
Наш каратист Аслан Достуев (67 кг) завоевал золото среди взрослых, Рауф Иманов (61 кг) - серебро среди юношей, а Омар Алиев (30 кг) - бронзу среди детей.
Отметим, что в международном турнире, помимо Кыргызстана и Азербайджана, приняли участие около 1000 спортсменов из Казахстана, Узбекистана и России.
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