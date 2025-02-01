https://news.day.az/sport/1727159.html "Карабах" победил Продолжается финальный этап чемпионата Азербайджана по гандболу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сегодня состялось еще три матча. "Карабах", борющийся за 1-4 места в соревнованиях по гандболу среди мужчин, в напряженном матче одержал победу над "Баку" со счетом 26:24.
"Карабах" победил
Продолжается финальный этап чемпионата Азербайджана по гандболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сегодня состялось еще три матча.
"Карабах", борющийся за 1-4 места в соревнованиях по гандболу среди мужчин, в напряженном матче одержал победу над "Баку" со счетом 26:24.
"Техсил" и "Динамо", претендующие на пятое место, не смогли выявить победителя - 31:31.
Также состоялась игра чемпионата Азербайджана по гандболу среди женщин. Борясь за пятое место, "Баку" в этом туре одержал победу над "Гянджляр Бирлийи" со счетом 40:30.
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