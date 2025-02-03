В Азербайджане завершились командные соревнования по дзюдо
Состоялись командные соревнования первенства страны по дзюдо среди молодежи до 21 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, за кубок боролись три команды среди девушек и пять команд среди юношей.
Всего в соревнованиях приняли участие 55 дзюдоистов: среди девушек в весовых категориях 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг и +70 кг, а среди юношей - в весовых категориях 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг и +90 кг. Победителем женских соревнований стала команда "Клуб дзюдо 2012". Серебряную медаль завоевала команда Абшерон-Хызынского района.
"Клуб дзюдо 2012" также завоевал чемпионский титул среди юношей. Второе место занял спортивный клуб "Азери дзюдо", третье - спортивный клуб "Атилла".
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