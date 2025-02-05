https://news.day.az/sport/1727911.html Стало известно, сколько азербайджанских каратистов выступят на чемпионате Европы Молодежная и юниорская сборная Азербайджана отправилась на чемпионат Европы. Как передает Day.Az со ссылкой на Idman.biz, на соревнованиях, которые пройдут в Бельско-Бяле, Польша, нашу команду представят 28 спортсменов.
Стало известно, сколько азербайджанских каратистов выступят на чемпионате Европы
Молодежная и юниорская сборная Азербайджана отправилась на чемпионат Европы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Idman.biz, на соревнованиях, которые пройдут в Бельско-Бяле, Польша, нашу команду представят 28 спортсменов.
Команда будет соревноваться в кумитэ и ката под руководством главного тренера Анара Аллахвердиева и тренеров Шахина Худавердиева и Исмаила Гулиева.
Азербайджанские судьи международной категории Джахангир Бабаев и Ренад Алиев будут судить на чемпионате.
Соревнования пройдут 7-9 февраля.
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