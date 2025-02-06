https://news.day.az/sport/1728173.html "Пляжники" отправились в Ригу Мужская команда Азербайджана по пляжному волейболу примет участие в Открытом чемпионате Латвии. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наш коллектив вылетел в Ригу, где пройдут соревнования. До 23 февраля там также будут организованы сборы с участием наших пляжных волейболистов под руководством латвийского специалиста Атварса Вилде.
"Пляжники" отправились в Ригу
Мужская команда Азербайджана по пляжному волейболу примет участие в Открытом чемпионате Латвии.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наш коллектив вылетел в Ригу, где пройдут соревнования.
До 23 февраля там также будут организованы сборы с участием наших пляжных волейболистов под руководством латвийского специалиста Атварса Вилде.
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