"Пляжники" отправились в Ригу

Мужская команда Азербайджана по пляжному волейболу примет участие в Открытом чемпионате Латвии.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наш коллектив вылетел в Ригу, где пройдут соревнования.

До 23 февраля там также будут организованы сборы с участием наших пляжных волейболистов под руководством латвийского специалиста Атварса Вилде.