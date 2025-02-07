"Кадиллак" готовится к дебюту на "Формуле-1"

В "Кадиллак" полным ходом идёт подготовка к дебюту собственной команды в "Формуле-1" в 2026 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Idman.biz, консультант проекта Марио Андретти рассказал, каких гонщиков ищут в команде, и подтвердил, что в приоритете посадить за руль одной из машин американского пилота.

"Команда находится в начале пути, поэтому нам необходим опытный гонщик, и его национальность не имеет значения. Вторым гонщиком может стать молодой американский талант. Таковы наши цели в данный момент".

В прессе обсуждаются несколько кандидатов на место в "Кадиллак". Звучат имена Валттери Боттаса, Серхио Переса и Гуаньюя Чжоу.