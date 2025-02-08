"Нефтчи" договорился с новым нападающим

- Он уже в Баку

Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" усиливает свой состав новым нападающим.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Msport.az, "черно-белые" достигли соглашения с английским нападающим Бассалой Самбоу.

Последним клубом 27-летнего футболиста был кипрский клуб "Паралимни".

Выпускник академии "Ковентри" выступал за "Фортуну Ситтард" (Нидерланды), "Рандерс" (Дания), "Крю Александра" и "Олдхэм" (оба - Англия). За "Паралимни" он забил пять голов в 43 матчах.

Футболист немецкого происхождения уже находится в Баку, и "Нефтчи" объявит о его новом трансфере в ближайшие часы.