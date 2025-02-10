Подробности будущей карьеры Роналду

Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду согласился продлить контракт с саудовским клубом. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило издание Arriyadiyah.

По информации источника, соглашение будет рассчитано до 2026 года, а условия контракта останутся прежними. По текущему соглашению Роналду получает €200 млн в год.

Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до конца сезона-2024/25. В СМИ ранее уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта Роналду станет владельцем 5% доли клуба.

Большую часть карьеры Роналду провел за мадридский "Реал" - с 2009 по 2018 год. Вместе с командой он два раза выигрывал чемпионат Испании, дважды становился обладателем национального Кубка, а также четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

В январе 2023 года Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию и стал нападающим команды "Аль-Наср". Несмотря на то, что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей Джорджиной Родригес.