Объявлено количество проданных билетов на азербайджанское дерби

Объявлено количество проданных билетов на матч "Нефтчи" - "Карабах", который состоится в рамках XXIII тура Премьер-лиги Мисли по футболу.

По информации, предоставленной İdman.biz бакинским представителем, на азербайджанское дерби на данный момент продано 4500 билетов.

Это число увеличится, так как до игры на "Нефтчи Арене" осталось два дня.

Отметим, что матч "Нефтчи" - "Карабах" начнется 16 февраля в 19:00.