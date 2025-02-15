Состоялось торжественное открытие "Большого шлема"

На Национальной арене гимнастики прошла церемония открытия турнира "Большого шлема" по дзюдо.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, с приветственным словом выступил президент национальной федерации Рашад Набиев. Он отметил, что "Большой шлем", проходящий в Баку на протяжении долгих лет, заложил базу для дальнейшего развития дзюдо в стране.

"Прошлый год был запоминающимся для нас. Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев стали олимпийскими чемпионами, а азербайджанское дзюдо подтвердил свой высокий статус на мировой арене. При этом, наша цель состоит не только в достижении спортивных результатов, но и в воспитании здоровой нации посредством занятий дзюдо", - подчеркул Набиев.

Затем к собравшимся обратился президент Международной федерации Мариус Визер, поздравивший свого азербайджанского коллегу с успещным выступлением на Олимпиаде в Париже. "Азербайджан реализует множество проектов в области дзюдо, в том числе и в школах. Сегодня мы вновь собрались на открытии "Большого шлема", который является одним из самых значимых в мировом календаре. Объявляют турнир открытым и желаю удачи всем участникам", - заявил М.Визер.