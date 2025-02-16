Определились представители Азербайджан на Кубке мира по спортивной гимнастике

Стали известны имена азербайджанских спортсменов, которые примут участие в предстоящем в Баку Кубке мира по спортивной гимнастике.

Как сообщили Day.Az в Федерации гимнастики Азербайджана, в мужских соревнованиях турнира нашу страну представят Никита Симонов (кольца), Иван Тихонов (перекладина), Расул Ахмедзаде (вольные упражнения, гимнастический конь), Мансум Сафаров (опорный прыжок, перекладина), Мурад Агарзаев (вольные упражнения), Рамин Дамиров (брусья), а в женских - Назенин Теймурова (выступит на всех шести снарядах) и Дениз Алиева (выступит на всех шести снарядах).

По итогам четырехдневного турнира гимнасты, набравшие наивысшие баллы за выполнение упражнений, будут награждены традиционным кубком AGF Trophy.

Отметим, что Кубок мира пройдет на Национальной гимнастической арене в Баку с 6 по 9 марта.