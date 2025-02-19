Премьер-лига будет состоять из трех кругов

Утвержден формат сезона 2025/26 Премьер-лиги Мисли по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, такое решение принял Исполнительный комитет АФФА.

В следующем сезоне в соревнованиях примут участие 12 команд. Соревнование будет состоять из трех кругов (33 тура). Команды, которые будут хозяевами в играх третьего круга, определятся жеребьевкой.