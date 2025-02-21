Впервые в истории азербайджанского бадминтона

Впервые на чемпионате Европы по бадминтону Азербайджан будет представлен в четырех категориях.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба Федерации бадминтона Азербайджана.

На чемпионате Европы, который пройдет в Хорсенсе (Дания) с 8 по 13 апреля, шесть наших бадминтонистов в четырех категориях получили право на участие в континентальном чемпионате на основе своих рейтингов. Эди Рески Двичайо, который победил своих соперников из Испании и Англии в индивидуальной категории на чемпионате Европы среди смешанных команд, прошедшем в Баку, обеспечил себе место в соревновании, набрав 25 537 очков.

Право на участие в женском личном зачете получила Кейша Фатима Захра, которая увеличила свой рейтинг до 28 347 очков, обыграв соперниц из Англии и Дании на чемпионате Баку. Оба наших бадминтониста будут включены в список сеяных во время жеребьевки.

В мужском парном разряде свои силы на континентальном первенстве в соответствующей категории испытает тандем Агиль Габилов - Дики Пангесту, набравший 14 595 рейтинговых очков.

В смешанном парном разряде такой возможности добилась пара Джахид Алгасанов и Хаджар Нуриева, на счету которых 10 171 рейтинговый балл.

Отметим, что одной из основных целей стратегии Федерации бадминтона Азербайджана на 2025-2028 годы является обеспечение регулярного участия бадминтонистов всех категорий в чемпионатах Европы в ближайшие годы.