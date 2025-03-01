https://news.day.az/sport/1733731.html Определились полуфинальные пары в Кубке Азербайджана Определились полуфинальные пары Кубка Азербайджана. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, последним полуфиналистом стал "Нефтчи". "Черно-белые" выбили из соревнований "Кяпаз" по результатам двух игр (2:0, 1:0). "Нефтчи" в полуфинале встретится с "Сабахом". В другом полуфинале "Карабах" сыграет с "Араз-Нахчываном".
Определились полуфинальные пары в Кубке Азербайджана
Определились полуфинальные пары Кубка Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, последним полуфиналистом стал "Нефтчи".
"Черно-белые" выбили из соревнований "Кяпаз" по результатам двух игр (2:0, 1:0). "Нефтчи" в полуфинале встретится с "Сабахом".
В другом полуфинале "Карабах" сыграет с "Араз-Нахчываном".
Отметим, что полуфинальные матчи состоятся 2 и 23 апреля.
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