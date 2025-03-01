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Определились полуфинальные пары в Кубке Азербайджана

Определились полуфинальные пары Кубка Азербайджана. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, последним полуфиналистом стал "Нефтчи". "Черно-белые" выбили из соревнований "Кяпаз" по результатам двух игр (2:0, 1:0). "Нефтчи" в полуфинале встретится с "Сабахом". В другом полуфинале "Карабах" сыграет с "Араз-Нахчываном".