Определились полуфинальные пары в Кубке Азербайджана

Определились полуфинальные пары Кубка Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, последним полуфиналистом стал "Нефтчи".

"Черно-белые" выбили из соревнований "Кяпаз" по результатам двух игр (2:0, 1:0). "Нефтчи" в полуфинале встретится с "Сабахом".

В другом полуфинале "Карабах" сыграет с "Араз-Нахчываном".

Отметим, что полуфинальные матчи состоятся 2 и 23 апреля.