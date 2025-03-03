АФФА оштрафовала "Нефтчи" и "Зиря"

Состоялось заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на встрече обсуждались события, произошедшие в ответных матчах четвертьфинала Кубка Азербайджана по футболу.

Хозяева поля, получившие пять желтых карточек в матче "Зиря" - "Араз-Нахчыван", были оштрафованы на 700 манатов. "Зиря" также заплатит штраф в размере 500 манатов из-за массовых оскорблений в адрес судей со стороны болельщиков команды, что произошло уже во второй раз в этом сезоне.

Бассалу Самбу, получивший прямую красную карточку за серьезный фол в матче "Нефтчи" - "Кяпаз", дисквалифицирован на две игры. Бакинский клуб оштрафован на 1500 манатов.