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Азербайджанский боец ММА одержал сокрушительную победу в Молдове - ВИДЕО

Азербайджанский боец ММА Туран Ахмедов (70 кг) провел очередной бой на международном турнире MMA "Fighting Entertainment Association". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он встретился с Сергеем Челесом в бою, который прошел в Кишиневе (Молдова). Ахмедов отправил соперника в нокаут во втором раунде.