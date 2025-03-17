Азербайджанский боец ММА одержал сокрушительную победу в Молдове

Азербайджанский боец ММА Туран Ахмедов (70 кг) провел очередной бой на международном турнире MMA "Fighting Entertainment Association".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он встретился с Сергеем Челесом в бою, который прошел в Кишиневе (Молдова).

Ахмедов отправил соперника в нокаут во втором раунде.