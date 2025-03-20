Как и где знаменитые азербайджанские спортсмены отпразднуют Новруз?

Сегодня в Азербайджане отмечается праздник Новруз.

İdman.biz провел опрос о том, как спортивное сообщество будет отмечать праздник и какие традиции Новруза им нравятся больше всего.

Айнур Иманова (волейболистка): "Я отмечу праздник с родителями в Ширване. Люблю все обычаи Новруза. Особенно посиделки у костра. Научу дочь бросать шапку".

Гурбан Гурбанов (борец): "В следующем месяце чемпионат Европы среди взрослых, готовимся к нему. Праздновать возможности не будет".

Яйлагуль Рамазанова (стрельба из лука): "Я всегда с детства ждала праздник Новруз. В этот праздник я люблю собираться с родственниками у костра и вести интересные беседы за чайным столом. Интересна также традиция бросать шапку. Скорее всего в этом году я буду бросать ее вместе с дочерью".

Гюльтадж Мамедалиева (дзюдоистка): "Я не праздную Новруз".

Альфонсо Домингес (боксер): "Буду отмечать Новруз на тренировочном сборе в Гёйгёле. Больше всего в праздник мне нравится есть плов, особенно мясной. Из сладостей мне нравится шекербура. Больше всего меня удивила праздничная традиция - бросание шапки".

Гюллю Агаларзаде (художественная гимнастка): "Праздник Новруз проведу с семьей. Из праздничных традиций мне особенно нравится бросание шапок и прыжки через костры".

Малик Гасанов (боксер): "Сейчас мы находимся на сборах со сборной в Гёйгёле. Поэтому в этом году я не смогу отметить праздник с семьей. Впереди меня ждут важные соревнования, а сейчас я сосредоточен на своей основной работе".

Ульву Ганизаде (борец): "Отмечу этот праздник дома с семьей. Честно говоря, у меня нет особой любви к Новрузу, для меня это просто один из обычных дней. Не думаю, что буду делать что-то, связанное с бросанием шапок или какими-то другими обычаями".

Амиль Гамзаев (баскетболист): "Отмечу Новруз с семьей в Гяндже. Моя любимая праздничная традиция - прыгать через костер".

Имамеддин Халилов (паратхэквондист): "Отпраздную Навруз со своей семьей в Гяндже. Мой любимый обычай во время этого праздника - собираться у костра с соседями и играть. У меня есть несколько друзей, которые очень скупы. Мне очень интересно, что они положат в шапку. Вот почему я думаю кидать шапку к их дверям".

Екатерина Сарыева (атлетка): "К сожалению, не смогу отметить Новруз дома. Во время праздника мы будем на сборах со сборной. В детстве я любила бросать шапки, а потом собирать все сладости, сидеть у костра и есть их. Сейчас за питанием следят строго, но я съем немного сладостей втайне от тренера. Мы стараемся сохранить традиции праздника".

Шахин Диниев (бывший главный тренер сборной): "Отмечу праздник в кругу семьи. Скорее всего, соберемся у костра с соседями. У Новруза очень интересные традиции. Одна из них - бросание шапки. Эта традиция тоже стала современной. Теперь пишут, что хотят, и кладут в шапку. Правда, я уже не в том возрасте, чтобы бросать шапку. Но это красивая традиция для детей".

Эльмин Алишанов (волейболист): "Новруз - один из моих любимых праздников. Как и каждый год, в этом году буду праздновать Новруз с семьей. Мне нравятся такие традиции, как прыжки через костры, бои яйцами и бросание шапок".