Азербайджанские шахматисты в борьбе за место в первой десятке на чемпионате Европы

На чемпионате Европы по шахматам в Эфория-Норд (Румыния) сегодня будут сыграны партии десятого тура.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, трое азербайджанских шахматистов продолжают борьбу за призовые места. Ниджат Абасов, Айдын Сулейманлы и Ахмед Ахмедзаде набрали по 6,5 очка и на полбалла отстают от ближайших преследователей лидера.

На чемпионате Европы, где выступают в общей сложности 13 наших игроков, разыгрываются 20 путевок на Кубок мира.

Пары десятого тура:

Айдын Сулейманлы - Стаматис Куркулос-Артидис (Греция)

Ахмед Ахмедзаде - Эдиз Гюрель (Турция)

Ниджат Абасов - Ян Малек (Польша)

Магомед Мурадлы - Поль Велтен (Франция)

Лоренцо Лодичи (Италия) - Риад Самедов

Хаган Ахмед - Элхам Амар (Норвегия)

Шаин Велиев - Боян Максимович (Босния)

Йонас Бьерре (Дания) - Широглан Талыбов

Нургюль Салимова (Болгария) - Мисратдин Искендеров

Юраж Друшка (Словакия) - Умид Асланов

Сулейман Сулейманлы - Хасан Челик (Турция)

Люстин Чиоговеан (Румыния) - Вугар Манафов

Андрей Бонте (Румыния) - Эльмар Атакишиев

Турнирное положение после восьми туров: 1. Маттиас Блюбаум (Германия) - 7,5 очков, 2. Даниил Юффа (Испания), 3. Арьян Тари (Норвегия) - по 7, 17. Ниджат Абасов, 20. Айдын Сулейманлы, 22. Ахмед Ахмедзаде - по 6,5.