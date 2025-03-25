Азербайджанские шахматисты в борьбе за место в первой десятке на чемпионате Европы
На чемпионате Европы по шахматам в Эфория-Норд (Румыния) сегодня будут сыграны партии десятого тура.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, трое азербайджанских шахматистов продолжают борьбу за призовые места. Ниджат Абасов, Айдын Сулейманлы и Ахмед Ахмедзаде набрали по 6,5 очка и на полбалла отстают от ближайших преследователей лидера.
На чемпионате Европы, где выступают в общей сложности 13 наших игроков, разыгрываются 20 путевок на Кубок мира.
Пары десятого тура:
Айдын Сулейманлы - Стаматис Куркулос-Артидис (Греция)
Ахмед Ахмедзаде - Эдиз Гюрель (Турция)
Ниджат Абасов - Ян Малек (Польша)
Магомед Мурадлы - Поль Велтен (Франция)
Лоренцо Лодичи (Италия) - Риад Самедов
Хаган Ахмед - Элхам Амар (Норвегия)
Шаин Велиев - Боян Максимович (Босния)
Йонас Бьерре (Дания) - Широглан Талыбов
Нургюль Салимова (Болгария) - Мисратдин Искендеров
Юраж Друшка (Словакия) - Умид Асланов
Сулейман Сулейманлы - Хасан Челик (Турция)
Люстин Чиоговеан (Румыния) - Вугар Манафов
Андрей Бонте (Румыния) - Эльмар Атакишиев
Турнирное положение после восьми туров: 1. Маттиас Блюбаум (Германия) - 7,5 очков, 2. Даниил Юффа (Испания), 3. Арьян Тари (Норвегия) - по 7, 17. Ниджат Абасов, 20. Айдын Сулейманлы, 22. Ахмед Ахмедзаде - по 6,5.
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