Азербайджанский борец завоевал золото на чемпионате Европы - ФОТО
Азербайджанский борец греко-римского стиля Гурбан Гурбанов стал чемпионом Европы, завоевав золотую медаль на континентальном первенстве, сообщает Day.Az.
Соревнования проходят в столице Словакии - Братиславе. Гурбанов выступал в весовой категории до 82 кг и в финале встретился с представителем Венгрии Эриком Сильвассини.
Азербайджанский спортсмен одержал уверенную победу со счётом 6:0, тем самым поднявшись на высшую ступень пьедестала почёта.
Отметим, что для Гурбанова это первый чемпионат Европы среди взрослых, что делает его триумф особенно значимым.
Чемпионат Европы
Греко-римская борьба
60 кг
Финал
Нихат Мамедли стал чемпионом Европы, победив Георгия Тибилова (Сербия) со счетом 7:3.
67 кг
Финал
Хасрат Джафаров стал победителем чемпионата Европы, победив Абу Муслима Амаева (Болгария) со счетом 7:1.
72 кг
Ульву Ганизаде завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы, победив белоруса Александра Лявончика (UWW) со счетом 2:1.
82 кг
Финал
Гурбан Гурбанов стал чемпионом Европы, победив в финале венгра Эрика Силвасси со счетом 6:0.
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