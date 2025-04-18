Тренер поделился двумя принципами, помогающими привести тело в форму
Чемпион России по бодибилдингу, фитнес-тренер Виталий Фатеев назвал два правила, которые помогут достичь идеальной фигуры.
Как передает Day.Az, об этом сообщает NEWS.Ru.
По словам специалиста, тренировка должна длиться примерно час и повторяться три раза в неделю. Кроме того, в совокупности в ней должны использоваться силовые и кардиоупражнения, например на беговой дорожке.
"Заниматься лучше с тренером. Он поможет грамотно организовать интенсивность тренировки, чтобы вы не отвлекались на разговоры с соседями по залу", - добавил Фатеев.
Он также рассказал о том, что вкладывает в понятие "идеальная фигура".
"Это пропорции. У кого-то при взгляде на тело не хватает мышц плеч, у кого-то - ног или ягодиц. Все это определяет тренер", - заявил специалист.
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