Тренер поделился двумя принципами, помогающими привести тело в форму

Чемпион России по бодибилдингу, фитнес-тренер Виталий Фатеев назвал два правила, которые помогут достичь идеальной фигуры.

Как передает Day.Az, об этом сообщает NEWS.Ru.

По словам специалиста, тренировка должна длиться примерно час и повторяться три раза в неделю. Кроме того, в совокупности в ней должны использоваться силовые и кардиоупражнения, например на беговой дорожке.

"Заниматься лучше с тренером. Он поможет грамотно организовать интенсивность тренировки, чтобы вы не отвлекались на разговоры с соседями по залу", - добавил Фатеев.

Он также рассказал о том, что вкладывает в понятие "идеальная фигура".

"Это пропорции. У кого-то при взгляде на тело не хватает мышц плеч, у кого-то - ног или ягодиц. Все это определяет тренер", - заявил специалист.