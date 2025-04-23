Ахмед Юсифов будет бороться за бронзу чемпионата Европы

Сегодня в Подгорице (Черногория) начался чемпионат Европы по дзюдо.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день на татами вышли пять азербайджанских спортсменов. Ахмед Юсифов будет бороться за бронзу.

60 кг

Ахмед Юсифов начал с побед над Ицхаком Ашпизом (Израиль) и Александру Матеи (Румыния), но в четвертьфинале уступил Луке Мхеидзе (Франция).

Юсифов перешел в блок утешения, где встретился со своим товарищем по команде Тураном Байрамовым. На старте Туран выиграл у Джеймса Захра (Мальта) и Санада Фечко (Венгрия), но в четвертьфинале проиграл Аюбу Блиеву (IJF).

Встреча двух азербайджанских дзюдоистов завершилась в пользу Юсифова, который получил шанс оспорить бронзу в схватке с Франсиско Гарригосом (Испания).

66 кг

Руслан Пашаев уступил Бояну Йотову (Болгария).

48 кг

Кенуль Алиева нанесла поражение Паулине Шлакте (Польша) и в 1/8 финала сойдется с Тугдже Бедер (Турция).

52 кг

Гюльтадж Мамедалиева проиграла Кьярре Серре (Германия).