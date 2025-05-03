Награждены победители третьего дня соревнований Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку

В Баку продолжается Кубок Европы по художественной гимнастике.

Как сообщает Day.Az, в третий день соревнований гимнастки-юниорки выступили в командном зачете в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой в рамках квалификации индивидуальной программы.

В командном зачете сборная Болгарии завоевала золотую медаль, сборная Италии - "серебро", а сборная Израиля - "бронзу".

Отметим, что в Кубке Европы принимают участие более 170 гимнасток из 25 стран. Турнир завершится 4 мая.