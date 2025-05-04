https://news.day.az/sport/1750051.html Четвертый день Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку Начался четвертый день Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку, передает Day.Az. В четвертый день соревнований юниорки выступят в индивидуальной программе с обручем, мячом, булавами и лентой. Далее юниорки выступят в составе команды в групповых упражнениях с 5 обручами и 5 парами булав.
Четвертый день Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку
Начался четвертый день Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку, передает Day.Az.
В четвертый день соревнований юниорки выступят в индивидуальной программе с обручем, мячом, булавами и лентой.
Далее юниорки выступят в составе команды в групповых упражнениях с 5 обручами и 5 парами булав.
Отметим, что в Кубке Европы принимают участие более 170 гимнасток из 25 стран.
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