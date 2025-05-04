Начался четвертый день Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку, передает Day.Az.

В четвертый день соревнований юниорки выступят в индивидуальной программе с обручем, мячом, булавами и лентой.

Далее юниорки выступят в составе команды в групповых упражнениях с 5 обручами и 5 парами булав.

Отметим, что в Кубке Европы принимают участие более 170 гимнасток из 25 стран.