https://news.day.az/sport/1750472.html АФФА поздравила клуб "Трактор" с чемпионством в Иране Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) поздравила клуб "Трактор" из Тебриза с первым в истории чемпионством в чемпионате Ирана. Как сообщает İdman.biz, соответствующее сообщение было опубликовано пресс-службой АФФА на официальной странице в Facebook.
АФФА поздравила клуб "Трактор" с чемпионством в Иране
Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) поздравила клуб "Трактор" из Тебриза с первым в истории чемпионством в чемпионате Ирана.
Как сообщает İdman.biz, соответствующее сообщение было опубликовано пресс-службой АФФА на официальной странице в Facebook.
Напомним, что "Трактор" досрочно оформил чемпионство в 28-м туре, одержав разгромную победу над командой "Шамс Азер" со счётом 4:0. Набрав 64 очка, "красные волки" стали недосягаемыми для соперников за два тура до окончания сезона.
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