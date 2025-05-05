АФФА поздравила клуб "Трактор" с чемпионством в Иране

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) поздравила клуб "Трактор" из Тебриза с первым в истории чемпионством в чемпионате Ирана.

Как сообщает İdman.biz, соответствующее сообщение было опубликовано пресс-службой АФФА на официальной странице в Facebook.

Напомним, что "Трактор" досрочно оформил чемпионство в 28-м туре, одержав разгромную победу над командой "Шамс Азер" со счётом 4:0. Набрав 64 очка, "красные волки" стали недосягаемыми для соперников за два тура до окончания сезона.